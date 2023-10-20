В Великих Луках провели субботник в Парке без границ

10:42, 20 октября 2023, ПАИ

Вчера, 19 октября, в Парке без границ, в Зеленой зоне Великих Лук, состоялся общественный субботник в рамках осеннего месячника по благоустройству, сообщает Luki-News.

Всего в мероприятии приняло участие порядка сорока человек. Среди них сотрудники комитета по физической культуре и спорту, комитета по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС и мобилизационной работе, МП «Зеленхоз» и МУП «Тепловые сети», СИЗО-2 УФСИН, Росгвардии и МЧС, а также активисты партии «Единая Россия» и «Молодой гвардии».

Участники субботника провели уборку территории парка, а именно убрали поваленные деревья, ветки, мусор и вывезли порубочные части деревьев. Осенний месячник по благоустройству будет проходить до 10 ноября 2023 года.