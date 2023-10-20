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Происшествия

Полиция проводит проверку по факту обнаружения трупов животных в Пскове

Полиция проводит проверку по факту обнаружения в Пскове тел животных. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Десяток трупов кошек и собак в чёрных мешках обнаружили за Крестовским лесопарком в Пскове. Фото: группа «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте»

19 октября в полицию обратился мужчина, который обнаружил пакеты и коробки с животными. «На место незамедлительно выехал участковый уполномоченный полиции, в зоне обслуживания которого находится данная территория. Заявитель был опрошен в установленном порядке. Производился осмотр и фотографирование места происшествия», – рассказали в ведомстве.

В УМВД подчеркнули, что на данный момент действия полиции направлены на установление всех обстоятельств случившегося, а также причастных лиц.

Напомним, что десяток трупов кошек и собак в чёрных мешках обнаружили за Крестовским лесопарком в Пскове. 

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