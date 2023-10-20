Старинный склеп отремонтировали в Дно

11:57, 20 октября 2023, ПАИ

Старинный склеп частично отремонтировали в Дно. Об этом рассказал глава Дновского района Михаил Шауркин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Перед православным праздником Покрова Пресвятой Богородицы, когда принято приводить в порядок захоронения, благодаря привлечённым средствам был частично отремонтирован склеп на городском кладбище», – отметил он.

Так, на навесе установили новую кровлю и забетонировали основание захоронения.

«Многие дновцы помнят, что в этом месте даже когда-то был подземный ход. Сегодня известно лишь, что здесь похоронена купчиха Лебедева, мать семерых детей», – рассказал глава муниципалитета.