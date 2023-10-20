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Спорт

На встречу легкоатлетов в память о Хейно Мехине в Пскове соберутся 400 спортсменов

В Псковской области проходит 27-я традиционная встреча городов России и Белоруссии по легкой атлетике, посвященная памяти заслуженного работника физической культуры РФ Хейно Мехине. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

С 20 по 22 октября на стадионе «Машиностроитель» и на площадке детского оздоровительно-образовательного центра «Юность» в Пскове встретятся порядка 400 спортсменов.

Соревнования личные. В программе – бег на 60, 500 метров, 1 тысячу и 2 тысячи метров, прыжки в высоту, толкание ядра, тройной прыжок, бег на 60 метров с барьерами. За награды поборются спортсмены в четырех возрастных группах: девушки / юноши 2009–2010 года рождения; девушки / юноши 2007–2008 года рождения; девушки / юноши 2006 года рождения и старше; женщины / мужчины (ветераны) 1988 года рождения и старше.

Главный судья соревнований – директор детского оздоровительно-образовательного центра «Юность» Александр Камезин.

Победители и призеры будут отмечены медалями и грамотами. Спортсмены, установившие рекорд соревнований, получат в награду кубки.

На соревнованиях выберут сильнейших легкоатлетов, которые войдут в сборную команду региона по легкой атлетике для участия в чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа России.

Соревнования проводятся в память о Хейно Мехине – отличнике физической культуры, заслуженном работнике физической культуры РФ. С 1967 года он был председателем Федерации легкой атлетики Псковской области. В 1970 году возглавил городской комитет по физической культуре и спорту при Псковском горисполкоме. Хейно Мехине подготовил несколько чемпионов и рекордсменов области, призеров всесоюзных соревнований.

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