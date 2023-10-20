Итоги выездов в округа рассмотрели члены комитета по ЖКХ Псковской гордумы

11:33, 20 октября 2023, ПАИ

Заключение по итогам контрольного выезда в округ № 4 депутата Псковской городской Думы Сергея Гаврилова рассмотрели члены комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству ПГД на заседании, которое прошло сегодня, 20 октября, под председательством Юрия Бурлина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской гордумы.

В частности, сотрудники администрации Пскова рассказали о перспективах строительства детской площадки в микрорайоне Нефтебаза. «Этот объект уже не раз участвовал в голосовании по программе «Комфортная городская среда», но из-за относительной малонаселенности микрорайона не смог набрать нужное количество голосов», – отметили они и заверили, что продолжат поиски решения вопроса.

Также в ходе заседания его участники обсудили итоги контрольного выезда в округ № 15 депутата Псковской городской Думы Дениса Иванова. Информацию, представленную по обоим вопросам, было решено принять к сведению.