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Общество

Итоги выездов в округа рассмотрели члены комитета по ЖКХ Псковской гордумы

Заключение по итогам контрольного выезда в округ № 4 депутата Псковской городской Думы Сергея Гаврилова рассмотрели члены комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству ПГД на заседании, которое прошло сегодня, 20 октября, под председательством Юрия Бурлина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской гордумы.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской городской Думы

В частности, сотрудники администрации Пскова рассказали о перспективах строительства детской площадки в микрорайоне Нефтебаза. «Этот объект уже не раз участвовал в голосовании по программе «Комфортная городская среда», но из-за относительной малонаселенности микрорайона не смог набрать нужное количество голосов», – отметили они и заверили, что продолжат поиски решения вопроса.

Также в ходе заседания его участники обсудили итоги контрольного выезда в округ № 15 депутата Псковской городской Думы Дениса Иванова. Информацию, представленную по обоим вопросам, было решено принять к сведению.

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