Вера Емельянова побывала на швейном производстве в колонии строгого режима

11:44, 20 октября 2023, ПАИ

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова посетила исправительную колонию № 6 в поселке Сосновый Бор. Первый вице-губернатор ознакомилась с возможностями производственного сектора исправительного учреждения, оценила новое швейное производство. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства.

В сопровождении начальника УФСИН России по Псковской области Алексея Емельянова она осмотрела швейные цеха, последний из которых был введен в эксплуатацию летом этого года. Это стало возможным в том числе благодаря правительству Псковской области, которое оказало содействие в закупке швейного оборудования. В результате на новом участке создано около 30 рабочих мест, что позволило трудоустроить 60 осужденных. Замгубернатора ознакомилась с ассортиментом и качеством выпускаемой продукции, оценила условия труда, посетила участки по сборке медицинской мебели, деревообработке, производству сувенирной продукции, автосервис и другие административно-хозяйственные объекты.

ИК-6 УФСИН России по Псковской области – партнер Себежского района. Для нужд поселковой котельной производится щепа, для национального парка «Себежский» – указатели, информационные таблички и другие малые архитектурные элементы, местным организациям оказываются услуги по ремонту транспортных средств, в населенных пунктах обустраиваются площадки для ТБО. Также изготовлена смотровая площадка для жителей и гостей Себежа.

Алексей Емельянов поблагодарил за конструктивное взаимодействие, сложившееся между пенитенциарным ведомством и правительством Псковской области. Стороны договорились продолжить сотрудничество.