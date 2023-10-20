Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Вера Емельянова побывала на швейном производстве в колонии строгого режима

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова посетила исправительную колонию № 6 в поселке Сосновый Бор. Первый вице-губернатор ознакомилась с возможностями производственного сектора исправительного учреждения, оценила новое швейное производство. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства.

Фото пресс-службы УФСИН России по Псковской области

В сопровождении начальника УФСИН России по Псковской области Алексея Емельянова она осмотрела швейные цеха, последний из которых был введен в эксплуатацию летом этого года. Это стало возможным в том числе благодаря правительству Псковской области, которое оказало содействие в закупке швейного оборудования. В результате на новом участке создано около 30 рабочих мест, что позволило трудоустроить 60 осужденных. Замгубернатора ознакомилась с ассортиментом и качеством выпускаемой продукции, оценила условия труда, посетила участки по сборке медицинской мебели, деревообработке, производству сувенирной продукции, автосервис и другие административно-хозяйственные объекты.

ИК-6 УФСИН России по Псковской области – партнер Себежского района. Для нужд поселковой котельной производится щепа, для национального парка «Себежский» – указатели, информационные таблички и другие малые архитектурные элементы, местным организациям оказываются услуги по ремонту транспортных средств, в населенных пунктах обустраиваются площадки для ТБО. Также изготовлена смотровая площадка для жителей и гостей Себежа.

Алексей Емельянов поблагодарил за конструктивное взаимодействие, сложившееся между пенитенциарным ведомством и правительством Псковской области. Стороны договорились продолжить сотрудничество.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













20 октября 2023

Борис Елкин объяснил, почему тротуар на Шоссейной получается «гуляющим»
20 октября 2023

Останки 11 советских солдат перезахоронили в Куньинском районе
20 октября 2023

Старинный склеп отремонтировали в Дно
20 октября 2023

Вера Емельянова побывала на швейном производстве в колонии строгого режима
20 октября 2023

Итоги выездов в округа рассмотрели члены комитета по ЖКХ Псковской гордумы
20 октября 2023

«Москвич» и УАЗ: какие еще автомобили рекомендовано закупать российским чиновникам
20 октября 2023

Парк-отель открылся в Псковском районе благодаря нацпроекту
20 октября 2023

Проблему с электричеством в Порхове решат в ближайшее время

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...