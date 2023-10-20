Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Художники-графики провели мастер-класс в Пскове

Мастер-класс псковских художников-графиков и основателей мастерской «Азбука эстампа» Дмитрия Яблочкина и Натальи Яблочкиной прошёл в рамках проекта «Школа художников», передаёт корреспондент ПАИ.

Художники-графики провели мастер-класс в Пскове. Фото из группы «Школа художников. Псков» в социальной сети «ВКонтакте»

Участники мастер-класса познакомились с техникой высокой печати и с помощью печатного станка создали произведения по собственным эскизам.

Напомним, в Пскове реализуется проект «Школа художников», который позволит начинающим художникам поработать на пленэре рядом с ведущими российскими живописцами и графиками. Запланирована серия мастер-классов по живописи, печатной графике, художественной гравировке по стеклу. Проект рассчитан на молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, обучающихся изобразительному искусству в учреждениях дополнительного образования, средних специальных и высших учебных заведениях, а также самостоятельно. В финале проекта в ноябре планируется организация коллективной художественной выставки в Пскове.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













20 октября 2023

Зоозащитник – о найденных под Псковом мёртвых животных: Люди сдавали умерших питомцев для кремации, а их обманули
20 октября 2023

Художники-графики провели мастер-класс в Пскове
20 октября 2023

Сколько зарабатывают циркачи, рассказала руководитель Псковского цирка
20 октября 2023

Борис Елкин объяснил, почему тротуар на Шоссейной получается «гуляющим»
20 октября 2023

Останки 11 советских солдат перезахоронили в Куньинском районе
20 октября 2023

Старинный склеп отремонтировали в Дно
20 октября 2023

Вера Емельянова побывала на швейном производстве в колонии строгого режима
20 октября 2023

Итоги выездов в округа рассмотрели члены комитета по ЖКХ Псковской гордумы

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...