Художники-графики провели мастер-класс в Пскове

12:57, 20 октября 2023, ПАИ

Мастер-класс псковских художников-графиков и основателей мастерской «Азбука эстампа» Дмитрия Яблочкина и Натальи Яблочкиной прошёл в рамках проекта «Школа художников», передаёт корреспондент ПАИ.

Участники мастер-класса познакомились с техникой высокой печати и с помощью печатного станка создали произведения по собственным эскизам.

Напомним, в Пскове реализуется проект «Школа художников», который позволит начинающим художникам поработать на пленэре рядом с ведущими российскими живописцами и графиками. Запланирована серия мастер-классов по живописи, печатной графике, художественной гравировке по стеклу. Проект рассчитан на молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, обучающихся изобразительному искусству в учреждениях дополнительного образования, средних специальных и высших учебных заведениях, а также самостоятельно. В финале проекта в ноябре планируется организация коллективной художественной выставки в Пскове.