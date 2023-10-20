В ПсковГУ создают условия для занятия физкультурой студентов специальных медицинских групп

13:06, 20 октября 2023, ПАИ

В ПсковГУ создают условия для занятия спортом студентов, отнесённых по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой. Как рассказал ПАИ директор центра физической культуры, студенческого спорта и здоровьесбережения Артём Момент, с этой целью будет отремонтирован малый зал в учебном корпусе на улице Льва Толстого, 6.

По его словам, специального спортивного зала для студентов, имеющих нарушения здоровья, раньше в университете не было. Он появится благодаря тому, что ПсковГУ прошёл конкурсный отбор проектов Министерства науки и высшего образования РФ по направлению «Лучшая организация физкультурно-спортивной работы среди образовательных организаций высшего образования».

Помещение зала капитально отремонтируют, работы уже начались. Специалисты приводят в порядок пол, стены, потолок, меняют освещение и окна. «После завершения ремонта мы оборудуем зал такими тренажёрами, на которых ребята смогут заниматься», – рассказал Артём Момент.

Он отметил, что часть оборудования уже закуплена в рамках гранта на реализацию проекта по организации физкультурно-спортивной работы среди вузов, а часть – в вузе уже есть, просто из-за нехватки площадей его некуда было поставить.

Отметим, цель проекта – формирование единой системы организации и управления физической культурой и студенческим спортом на основе концепции здоровьесбережения как образа корпоративной культуры сетевого университета.