Великолукский юнармейский бал станет областным мероприятием

17:13, 20 октября 2023, ПАИ

Великолукский юнармейский бал пройдёт в этом году в третий раз и будет носить статус областного мероприятия. Об этом сообщил начальник штаба отделения Юнармии Великих Лук Артём Баринов в эфире программы «Утро на Великой» на телеканале «Первый Псковский».

По словам Артёма Баринова, не все участники мероприятия являются юнармейцами. Всего в программе бала 12 танцев. Руководителем танцевальной подготовки выступает хореограф великолукского Дома культуры железнодорожников Эльвира Усейкина. Кроме того, на бал пригласили ребят из близлежащих районов Псковской области.

«Юнармейский бал – это настоящий мультиформатный проект. Школьники, помимо танцевальных движений, изучают культуру России», – отметил начальник местного штаба.

В рамках подготовки к балу пройдет торжественная церемония вступления в ряды всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Сам бал состоится 7 декабря в Великолукском драматическом театре.