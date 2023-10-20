Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Великолукский юнармейский бал станет областным мероприятием

Великолукский юнармейский бал пройдёт в этом году в третий раз и будет носить статус областного мероприятия. Об этом сообщил начальник штаба отделения Юнармии Великих Лук Артём Баринов в эфире программы «Утро на Великой» на телеканале «Первый Псковский».

Фото здесь и далее: «Первый Псковский»

По словам Артёма Баринова, не все участники мероприятия являются юнармейцами. Всего в программе бала 12 танцев. Руководителем танцевальной подготовки выступает хореограф великолукского Дома культуры железнодорожников Эльвира Усейкина. Кроме того, на бал пригласили ребят из близлежащих районов Псковской области.

«Юнармейский бал – это настоящий мультиформатный проект. Школьники, помимо танцевальных движений, изучают культуру России», – отметил начальник местного штаба.  

В рамках подготовки к балу пройдет торжественная церемония вступления в ряды всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Сам бал состоится 7 декабря в Великолукском драматическом театре.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













20 октября 2023

Великолукский юнармейский бал станет областным мероприятием
20 октября 2023

Спектакль Псковского театра драмы «Лягушки» получил восемь номинаций на премию «Золотая маска»
20 октября 2023

Служебное жильё может появиться в «Михайловском»
20 октября 2023

Первоначальный облик вернут церкви XV века в Пскове
20 октября 2023

Художники-графики провели мастер-класс в Пскове
20 октября 2023

Сколько зарабатывают циркачи, рассказала руководитель Псковского цирка
19 октября 2023

Более 100 детских иллюстраций собрали для «Псковской краеведческой азбуки»
19 октября 2023

Прослушивание чтецов в рамках конкурса «Чернильница» в Пскове пройдёт в конце октября

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...