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Общество

Электроэнергию временно отключат в шести деревнях Островского района

Плановое отключение электроэнергии будет проводиться в шести деревнях Островского района 21 октября с 7:00 до 19:00. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

Электроэнергию временно отключат в шести деревнях Островского района. Фото: ПАИ

Электроэнергии в указанное время не будет в деревнях Морозово, Перевоз, Перестрелово, Сукманная Горушка, Ломки, Стодолово.

Отмечается, что плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения. Телефон горячей линии 8 (800) 220-0-220.

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