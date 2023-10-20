Электроэнергию временно отключат в шести деревнях Островского района

14:49, 20 октября 2023, ПАИ

Плановое отключение электроэнергии будет проводиться в шести деревнях Островского района 21 октября с 7:00 до 19:00. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

Электроэнергии в указанное время не будет в деревнях Морозово, Перевоз, Перестрелово, Сукманная Горушка, Ломки, Стодолово.

Отмечается, что плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения. Телефон горячей линии 8 (800) 220-0-220.