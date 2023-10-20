Электроэнергию временно отключат в шести деревнях Островского района
Плановое отключение электроэнергии будет проводиться в шести деревнях Островского района 21 октября с 7:00 до 19:00. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.
Электроэнергии в указанное время не будет в деревнях Морозово, Перевоз, Перестрелово, Сукманная Горушка, Ломки, Стодолово.
Отмечается, что плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения. Телефон горячей линии 8 (800) 220-0-220.
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