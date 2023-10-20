Митрополит Тихон избран заместителем председателя Общественного совета при Минпросвещения России

14:58, 20 октября 2023, ПАИ

Заместителем председателя Общественного совета при Министерстве просвещения Российской Федерации избран митрополит Тихон (Георгий Шевкунов), сообщили ПАИ в Общественной палате РФ.

Митрополит Тихон на минувшей неделе был назначен главой Крымской митрополии, с 2018 года он возгавлял Псковскую митрополию.

Митрополит Тихон возглавляет Патриарший совет по культуре. С 2010 года он также является руководителем Комиссии по взаимодействию РПЦ с музейным сообществом, входит в Совет при президенте РФ по культуре и искусству

Кроме того, митрополит Тихон – кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени и ордена Дружбы, лауреат премии Правительства РФ в области культуры.