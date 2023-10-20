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Пьяный пскович обокрал магазин, ударив сотрудника по лицу

В Пскове осудили местного жителя, который похитил алкоголь и ударил сотрудника магазина по лицу. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.

Пьяный пскович обокрал магазин, ударив сотрудника по лицу. Фото: ПАИ

В июне текущего года пьяный пскович ударил сотрудника магазина по лицу, чтобы украсть алкогольную продукцию. Затем он забрал алкоголь и скрылся с места преступления.

Псковский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабёж).

Ему назначено наказание в виде лишения свободы условно на срок один год и шесть месяцев с испытательным сроком один год с установлением ряда обязанностей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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