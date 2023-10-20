К розыску пропавшего псковича подключился отряд «ЛизаАлерт»

16:02, 20 октября 2023, ПАИ

47-летнего Дмитрия Абрамова продолжают разыскивать в Псковской области. Об этом сообщается в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

С 3 сентября 2023 года местонахождение мужчины неизвестно.

Особые приметы: татуировка на правой руке между пальцев.

Приметы: рост 190 сантиметров, худощавого телосложения, светло-русые волосы, серые глаза.

Предположительно был одет в чёрную куртку, синие джинсы и белые кеды.

С собой у мужчины был рюкзак.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Дмитрия Абрамова, просят обращаться по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.