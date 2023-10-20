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Посвящённый Дню сожжённых деревень слёт проходит в Ланёвой Горе

Молодёжный слёт, посвященный Дню сожжённых деревень, начал свою работу в деревне Ланёва Гора сегодня, 20 октября. Это новая региональная дата, которую впервые отметили в прошлом году. 22 октября 1943 года эстонские каратели убили и сожгли заживо больше 60 мирных жителей Ланёвой Горы, сообщает газета «Псковская провинция».

Посвящённый Дню сожжённых деревень слёт проходит в Ланёвой Горе. Фото: газета «Псковская провинция».

Участники памятной встречи посетили воинские захоронения Краснопрудской волости, разбили полевой лагерь, провели памятный митинг. Состоялась презентация книги Никиты Алексеева под редакторством латвийского историка Влада Богова «Дело о Ланёвой Горе». Ланёва Гора - в числе тысяч деревень, пострадавших от рук фашистских карателей.

Деревня Ланёва Гора теперь напоминает обо всех погибших мирных жителях, их было около 70 тысяч. Сегодня их память почтили минутой молчания и возложили цветы к памятнику. На митинге было много школьников, большинство их них - юнармейцы и участники патриотических клубов. Есть среди ребят и новобранцы. Ученики трёх школ Псковского района вступили в ряды юнармии.

«Они получили значки и книжки, куда будут записывать все свои добрые дела и подвиги, чтобы быть достойными тех, на кого равняются. Впрочем, эти ребята уже давно творят добрые дела, помогают пожилым, участвуют в уборке воинских захоронений и захоронений мирных жителей», – отметили в газете.

Для участников слета подготовили интерактивные площадки и полосу препятствий.

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