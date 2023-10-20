Посвящённый Дню сожжённых деревень слёт проходит в Ланёвой Горе

16:39, 20 октября 2023, ПАИ

Молодёжный слёт, посвященный Дню сожжённых деревень, начал свою работу в деревне Ланёва Гора сегодня, 20 октября. Это новая региональная дата, которую впервые отметили в прошлом году. 22 октября 1943 года эстонские каратели убили и сожгли заживо больше 60 мирных жителей Ланёвой Горы, сообщает газета «Псковская провинция».

Участники памятной встречи посетили воинские захоронения Краснопрудской волости, разбили полевой лагерь, провели памятный митинг. Состоялась презентация книги Никиты Алексеева под редакторством латвийского историка Влада Богова «Дело о Ланёвой Горе». Ланёва Гора - в числе тысяч деревень, пострадавших от рук фашистских карателей.

Деревня Ланёва Гора теперь напоминает обо всех погибших мирных жителях, их было около 70 тысяч. Сегодня их память почтили минутой молчания и возложили цветы к памятнику. На митинге было много школьников, большинство их них - юнармейцы и участники патриотических клубов. Есть среди ребят и новобранцы. Ученики трёх школ Псковского района вступили в ряды юнармии.

«Они получили значки и книжки, куда будут записывать все свои добрые дела и подвиги, чтобы быть достойными тех, на кого равняются. Впрочем, эти ребята уже давно творят добрые дела, помогают пожилым, участвуют в уборке воинских захоронений и захоронений мирных жителей», – отметили в газете.

Для участников слета подготовили интерактивные площадки и полосу препятствий.