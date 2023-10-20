Рейсы трёх пригородных поездов временно отменят в Псковской области

16:25, 20 октября 2023, ПАИ

Рейсы трёх пригородных поездов временно отменят в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Так, в связи с ремонтом железнодорожной инфраструктуры 23, 25 и 26 октября не будет ходить пригородный поезд № 6660 Псков – Дно. С 23 по 26 октября будет отменены рейсы поезда № 6657/6658 Дно – Псков, а 24 и 25 октября отменят рейсы поезда № 6659 Дно – Псков.