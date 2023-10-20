О доступной среде, изменениях в Пскове и дворовых территориях – в интервью с Мариной Борисенковой

16:27, 20 октября 2023, ПАИ

Какие проблемные точки отмечают на карте города эксперты общества инвалидов, почему пешеходная дорожка не должна заводить в тупик, что не учитывают собственники многоквартирных домов при проекте ремонта дворов – об этом в интервью с депутатом Псковской городской Думы Мариной Борисенковой.

– На вашей странице в соцсети написано, что в приоритете у вас работа, связанная с транспортом, доступной средой для людей с инвалидностью. То, чем вы занимаетесь, прежде всего, как председатель регионального отделения Всероссийского общества инвалидов и депутат городской Думы.

– Сразу хочу уточнить, да в приоритете доступная среда, но не для инвалидов, а для маломобильных граждан. Люди с инвалидностью это те, которые имеют статус инвалида. А маломобильные граждане – более широкое понятие, которое включает в себя очень большую категорию людей. Это и люди с временной нетрудоспособностью, например, кто ногу повредил или руку. Это женщина в ожидании ребенка. Наконец, наши пожилые родители, которые тоже сталкиваются с проблемами при передвижении.

– Программа «Доступная среда» работает более 10 лет, за это время изменения в городе налицо, на ваш взгляд?

– Конечно! Ведь я сама пользователь этих изменений. И вижу большую разницу между тем, что было 20 лет назад. И то, что стало сейчас.

– Например?

– Изменился и сам город: пешеходные зоны стали доступны для людей с инвалидностью, для велосипедистов. И это очень заметно. Стало очень много доступного транспорта, которым могут воспользоваться все, сотрудники предприятий проходит постоянное обучение. Они помогают пассажирам, людям с инвалидностью войти в транспорт. Но...

– Дворы?

– Именно. Дворовые территории остаются мало доступны, к большому сожалению, собственники объектов не всегда учитывают, может быть, по незнанию, может быть, потому что считают, что это их никогда не коснется, интересы людей с инвалидностью, когда готовят проекты по благоустройству территории.

– Разве вы, как эксперт, не можете вмешаться?

– Дело в том, что в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» именно собственники многоквартирных домов готовят проекты для утверждения. А мы их не просто не согласовываем, а даже не имеем таких прав, потому что собственники важнее, чем люди с инвалидностью.

Доступная пешеходная зона важна, она дает направление пешеходу. Ребенку, пожилому человеку, или человеку с ментальными особенностями легче двигаться. Может быть, немногие обращают внимание, как некоторые наши пожилые люди растеряны, не знают, как преодолеть трудность, идти безопасно и удобно.

– Что здесь, прежде всего, необходимо?

– Пешеходная дорожка нужна обязательно, понижение бордюрных камней, превышение поребрика для слабовидящих, всё это дает направление, правильный вектор движения, так же как тротуары на центральных улицах города, чтобы человек мог комфортно передвигаться.

– Вас привлекают, когда идет реконструкция общественных пространств?

– Мы рассматриваем проекты, которые являются муниципальными или региональными, работа наших экспертов во благо и в помощь. У нас налажено тесное взаимодействие с администрацией Пскова, поэтому в технических заданиях администрации включен обязательный пункт –доступность для инвалидов. У нас отработан механизм взаимодействия с УГХ. Информируя их о проблемных местах в городе, они планируют их исправление и ликвидируют нарушения. В прошлом году этот механизм зарекомендовал себя, как отлично работающий, очень много бордюрных камней по городу привели в соответствие, не дожидаясь капитального ремонта и реконструкции, что обеспечило беспрепятственное движение.

– Где конкретно?

– На улицах Байкова, Розы Люксембург, Рокоссовского.

– Вы ведь это и на заседаниях думских комитетов обсуждаете?

– Обязательно. В первую очередь я обращаю внимание, чтобы все объекты учитывали потребности маломобильных граждан и людей с инвалидностью, имеющих разные нарушения здоровья. Чтобы предусматривалась достаточная ширина тротуаров, скамейки для отдыха находились в карманах, а не на пути пешехода, возможность безопасно поставить детскую коляску, чтобы информация была контрастна и читаема, учитывая потребности слабовидящих людей – чтобы было удобно и комфортно всем. Все эти вопросы озвучиваются и учитываются на заседаниях комитетов и только после этого выносятся на сессию Псковской городской Думы.

– Вы много путешествуете и обращаете внимание на доступность среды в других городах, как наш город выглядит по сравнению с другими?

– Лучше всех!

– Неожиданно.

– Это действительно так. В этом году я была в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Выборге. Передвижение по этим городам для человека с инвалидностью вызывает огромные сложности. То есть доступность там очень слабая. Отсюда и мой вывод. Хотя, конечно, чтобы стало идеально, в этом направлении нам еще предстоит много работать.