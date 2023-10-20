Подвиг погибших псковичей – защитников Отечества предлагают увековечить памятной датой

16:57, 20 октября 2023, ПАИ

В Псковской области может быть установлена новая региональная памятная дата – День памяти псковичей, погибших при защите Отечества. Соответствующий законопроект, внесённый в Псковское областное Собрание губернатором Михаилом Ведерниковым, депутаты рассмотрят на октябрьской сессии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Датой установления на территории региона Дня памяти псковичей, погибших при защите Отечества, предлагается определить 18 сентября – в этот день в 1581 году псковичи отразили атаку войск польско-литовского государства в ходе Ливонской войны. Мужество и стойкость горожан остановили под стенами Пскова противника и разрушили планы Стефана Батория. Литовский король пошёл на заключение перемирия, которое и было подписано недалеко от Пскова.

В пояснительной записке уточняется, что в контексте законопроекта к псковичам относятся уроженцы Псковской области, жители Псковской области, в том числе военнослужащие и приравненные к ним лица, проходившие военную службу на территории Псковской области, погибшие при защите интересов Российской Федерации.

Отмечается, что законодательная инициатива имеет важное историческое, социальное и общественно-политическое значение и обусловлена необходимостью формирования патриотизма, воспитания чувства любви к Родине, военной службе, воспитания уважения к людям, погибшим при защите своей страны.