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Общество

Цифровой гид для автомобилистов поможет жителям Новгорода спланировать маршрут до Мурманска

Цифровая экосистема МТС создала путеводитель для автомобилистов по маршруту Москва – Мурманск. Он включает в себя рекомендации по остановкам, их длительности и достопримечательностям, которые можно посмотреть по пути в столицу Заполярья или в обратном направлении. Часть маршрута проходит по территории Новгородской области.

Путешествие в обе стороны рассчитано на 12 дней. Остановки с ночевками предусмотрены в Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Сегеже. Из путеводителя можно узнать, по каким трассам нужно ехать и сколько времени займет дорога. Кроме того, пользователи найдут информацию обо всех знаковых туристических локациях, расположенных по ходу маршрута, в городах для длительных остановок и самом Мурманске. К маршруту можно присоединиться в любой точке.

Например, направляясь из Петрозаводска в Сегежу, авторы проекта рекомендуют заехать в город Кондопога, где находится одна из самых старейших гидроэлектростанций России, считающаяся памятником советской архитектуры.

В путеводителе также собраны специальные предложения на отели со скидками до 20%. Среди них есть варианты категорий «три звезды», «четыре звезды» и «пять звезд» сетей Cosmos Hotel Group, Radisson Hotel Group и Accor Live Limitless.

Как сообщили в МТС Travel, с января по октябрь турпоток в Мурманскую область вырос на 21% год к году. При этом активнее всего сейчас растет число именно самостоятельных путешественников. Осенью в регионе вместе с сезоном северного сияния начинается и новый туристический сезон, поэтому новый путеводитель будет полезен как для туристов, так и для регионов, которые они смогут посетить.

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