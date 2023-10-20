Международный мини-футбольный турнир пройдёт в Пустошке

17:34, 20 октября 2023, ПАИ

Международный мини-футбольный турнир «Каникулы – осень – 2023» пройдёт в Пустошке в спортзале «Строитель» с 1 по 5 ноября. Об этом сообщается в группе «Мини-футбол Пустошка» в соцсети «ВКонтакте».

1 ноября турнир стартует розыгрышем кубка среди младших футболистов 2014-2015 годов рождения. Заявки на участие в нём подали три команды из Великих Лук, белорусский спортклуб «Лиозно» и невельская «Юность».

2 ноября пройдут соревнования среди юношей 2010-2011 годов рождения. К вышеперечисленному списку команд в этом розыгрыше добавятся пушкиногорский «Святогорец», «Струги», «Вымпел» из Псковского района и бежаницкий «Штурм».

4 ноября начнётся турнир, который примет девочек 2012-2013 годов рождения. В нём поучаствуют футболистки из Бежаниц, Великих Лук, Куньи, Пустошки, Лиозно и псковского лицея № 8.

Закончатся соревнования Кубком дружбы, где между собой встретятся юниоры 2007-2008 годов рождения из Струг Красных и пустошкинского «Олимпа». Также в турнир могут заявиться, но пока не дали подтверждения команды из Острова, Красногородска, Себежа, Новосокольников и Дно.

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