Вопросы сотрудничества обсудили представители УФСИН и Торгово-промышленной палаты Псковской области

18:26, 20 октября 2023, ПАИ

Исполнительный директор Торгово-промышленной палаты Псковской области Дмитрий Печерский и начальник отдела трудовой адаптации осужденных областного УФСИН Вадим Вилавский рассмотрели варианты делового сотрудничества учреждений уголовно-исполнительной системы региона с бизнес-сообществом Псковской области. Кроме того, они обсудили проблемные вопросы, возникающие в сфере загрузки участков деревообработки, расположенных в производственных зонах исправительных колоний Себежского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Как отметил Вадим Вилавский, ассортимент продукции, которую способны выпускать осужденные на производственных площадках УФСИН, довольно широк. Это изделия металло- и деревообработки, текстильная и швейная продукция, а также многое другое. Но в настоящее время учреждения УФСИН испытывают определенный дефицит по производству продукции из дерева. Это связано, в первую очередь, с изменением рынка сбыта.

Представитель УФСИН подчеркнул, что УИС заинтересована в заказах на выпускаемые изделия со стороны бизнеса, а также в трудоустройстве отбывающих наказание с целью их ресоциализации и постпенитенциарной адаптации.

По итогу рабочей встречи Дмитрий Анатольевич отметил позитивные моменты по организации делового сотрудничества с пенитенциарным ведомством и внес предложение об обновлении на интернет-ресурсах ТПП информации о предлагаемых УФСИН товарах и услугах. Кроме того, участники договорились о проведении на базе одной из колоний Себежского района выездного совещания с членами ТПП Псковской области, которые специализируются в области обработки древесины.