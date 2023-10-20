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Общество

Шестью новыми специалистами пополнился штат Псковской детской городской поликлиники

С июня по октябрь 2023 года в Псковскую детскую городскую поликлинику пришли работать шесть молодых специалистов. Среди них три участковых врача-педиатра, один врач-биохимик и два фельдшера, исполняющие обязанности участковых врачей-педиатров. Об этом сообщает официальный портал Псковской области. 

Новые педиатры были распределены практически по всем подразделениям поликлиники. Что известно о новых кадрах – читайте ниже. 

Дарья Пузикова – участковый врач-педиатр. Она окончила Санкт-Петербургский государственный педиатрический университет. Ведёт прием в подразделении поликлиники на улице Шестака, дом 4. 

Еще один участковый врач-педиатр – Ирина Андрес. Она окончила Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова. Ведёт прием по адресу: улица Шестака, дом 4. 

Приём в подразделении поликлиники на улице Алтаева, дом 22 в должности участкового врача-педиатра проводит Екатерина Шарина. Она окончила Курский государственный медицинский университет.  

Родион Вытегоров устроился фельдшером, исполняющим обязанности участкового врача-педиатра. Он окончил Псковский медицинский колледж. Ведёт приём в подразделении поликлиники на Кузнецкой улице, дом 23.

Анастасия Павлова также устроилась фельдшером, исполняющим обязанности участкового врача-педиатра. Она окончила Псковский медицинский колледж. Шестака, дом 4. 

Татьяна Петрова – врач клинической лабораторной диагностики, окончила Псковский государственный университет по специальности врач-биохимик.

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