Шестью новыми специалистами пополнился штат Псковской детской городской поликлиники

18:41, 20 октября 2023, ПАИ

С июня по октябрь 2023 года в Псковскую детскую городскую поликлинику пришли работать шесть молодых специалистов. Среди них три участковых врача-педиатра, один врач-биохимик и два фельдшера, исполняющие обязанности участковых врачей-педиатров. Об этом сообщает официальный портал Псковской области.

Новые педиатры были распределены практически по всем подразделениям поликлиники. Что известно о новых кадрах – читайте ниже.

Дарья Пузикова – участковый врач-педиатр. Она окончила Санкт-Петербургский государственный педиатрический университет. Ведёт прием в подразделении поликлиники на улице Шестака, дом 4.

Еще один участковый врач-педиатр – Ирина Андрес. Она окончила Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова. Ведёт прием по адресу: улица Шестака, дом 4.

Приём в подразделении поликлиники на улице Алтаева, дом 22 в должности участкового врача-педиатра проводит Екатерина Шарина. Она окончила Курский государственный медицинский университет.

Родион Вытегоров устроился фельдшером, исполняющим обязанности участкового врача-педиатра. Он окончил Псковский медицинский колледж. Ведёт приём в подразделении поликлиники на Кузнецкой улице, дом 23.

Анастасия Павлова также устроилась фельдшером, исполняющим обязанности участкового врача-педиатра. Она окончила Псковский медицинский колледж. Шестака, дом 4.

Татьяна Петрова – врач клинической лабораторной диагностики, окончила Псковский государственный университет по специальности врач-биохимик.