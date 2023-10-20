Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

НКО Псковской области подали 74 заявки на конкурс Фонда президентских грантов

НКО Псковской области подали 74 заявки на первый конкурс 2024 года Фонда президентских грантов. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Псковской области – руководитель представительства региона при Правительстве России Денис Салий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

НКО Псковской области подали 74 заявки на конкурс Фонда президентских грантов. Фото со страницы Дениса Салия в соцсети «ВКонтакте»

«Увеличение грантового финансирования региональных проектов – одно из приоритетных направлений, обозначенных губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Сегодня обсудили этот вопрос с исполнительным директором Фонда президентских грантов Антоном Долговым», – рассказал Денис Салий.

По его словам, начиная с 2017 года 172 проекта Псковской области получили поддержку Фонда президентских грантов на сумму более 318 млн рублей.

«Процент поддержанных заявок составляет 18-20 %, что соответствует общероссийскому уровню. Но есть и потенциал роста. На первый конкурс 2024 года от региона подано 74 заявки. Обязательно сообщим о победителях», – отметил первый вице-губернатор региона.

Он подчеркнул важность активного включения районных НКО в работу с Фондом президентских грантов. «Социальное направление в приоритете. В ближайшее время совместно с врио начальника управления общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области Кристиной Лунёвой проработаем комплекс мероприятий по более широкому вовлечению наших НКО в работу с грантодающими организациями», – отметил Денис Салий.

Руководитель представительства региона при Правительстве России также напомнил, что 6 октября Фонд президентских грантов провёл в Пскове семинар для местных общественников. «Те, кто это пропустил, обязательно примите участие в марафоне по подготовке заявок. Вместе со специалистами фонда вы сможете подготовить свою заявку. Регистрация откроется в ноябре. Обязательно дополнительно сообщим», – заключил Денис Салий.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













20 октября 2023

Работу над томом Лексического атласа русских народных говоров продолжили учёные в ПсковГУ
20 октября 2023

День информационно-правовой помощи провели псковские юристы в Стругах Красных
20 октября 2023

Предприятие из Великих Лук стало призёром всероссийского конкурса «Экспортёр года» 
20 октября 2023

Итоги дня. 20 октября 2023 года
20 октября 2023

НКО Псковской области подали 74 заявки на конкурс Фонда президентских грантов
20 октября 2023

Погоду без существенных осадков обещают в Псковской области 21 октября
20 октября 2023

Вопросы сотрудничества обсудили представители УФСИН и Торгово-промышленной палаты Псковской области
20 октября 2023

Учёные назвали народы мира с самой высокой непереносимостью грибов

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...