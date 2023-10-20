НКО Псковской области подали 74 заявки на конкурс Фонда президентских грантов

19:05, 20 октября 2023, ПАИ

НКО Псковской области подали 74 заявки на первый конкурс 2024 года Фонда президентских грантов. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Псковской области – руководитель представительства региона при Правительстве России Денис Салий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Увеличение грантового финансирования региональных проектов – одно из приоритетных направлений, обозначенных губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Сегодня обсудили этот вопрос с исполнительным директором Фонда президентских грантов Антоном Долговым», – рассказал Денис Салий.

По его словам, начиная с 2017 года 172 проекта Псковской области получили поддержку Фонда президентских грантов на сумму более 318 млн рублей.

«Процент поддержанных заявок составляет 18-20 %, что соответствует общероссийскому уровню. Но есть и потенциал роста. На первый конкурс 2024 года от региона подано 74 заявки. Обязательно сообщим о победителях», – отметил первый вице-губернатор региона.

Он подчеркнул важность активного включения районных НКО в работу с Фондом президентских грантов. «Социальное направление в приоритете. В ближайшее время совместно с врио начальника управления общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области Кристиной Лунёвой проработаем комплекс мероприятий по более широкому вовлечению наших НКО в работу с грантодающими организациями», – отметил Денис Салий.

Руководитель представительства региона при Правительстве России также напомнил, что 6 октября Фонд президентских грантов провёл в Пскове семинар для местных общественников. «Те, кто это пропустил, обязательно примите участие в марафоне по подготовке заявок. Вместе со специалистами фонда вы сможете подготовить свою заявку. Регистрация откроется в ноябре. Обязательно дополнительно сообщим», – заключил Денис Салий.