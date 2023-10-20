НКО Псковской области подали 74 заявки на конкурс Фонда президентских грантов
НКО Псковской области подали 74 заявки на первый конкурс 2024 года Фонда президентских грантов. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Псковской области – руководитель представительства региона при Правительстве России Денис Салий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Увеличение грантового финансирования региональных проектов – одно из приоритетных направлений, обозначенных губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Сегодня обсудили этот вопрос с исполнительным директором Фонда президентских грантов Антоном Долговым», – рассказал Денис Салий.
По его словам, начиная с 2017 года 172 проекта Псковской области получили поддержку Фонда президентских грантов на сумму более 318 млн рублей.
«Процент поддержанных заявок составляет 18-20 %, что соответствует общероссийскому уровню. Но есть и потенциал роста. На первый конкурс 2024 года от региона подано 74 заявки. Обязательно сообщим о победителях», – отметил первый вице-губернатор региона.
Он подчеркнул важность активного включения районных НКО в работу с Фондом президентских грантов. «Социальное направление в приоритете. В ближайшее время совместно с врио начальника управления общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области Кристиной Лунёвой проработаем комплекс мероприятий по более широкому вовлечению наших НКО в работу с грантодающими организациями», – отметил Денис Салий.
Руководитель представительства региона при Правительстве России также напомнил, что 6 октября Фонд президентских грантов провёл в Пскове семинар для местных общественников. «Те, кто это пропустил, обязательно примите участие в марафоне по подготовке заявок. Вместе со специалистами фонда вы сможете подготовить свою заявку. Регистрация откроется в ноябре. Обязательно дополнительно сообщим», – заключил Денис Салий.
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