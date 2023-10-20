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Общество

Предприятие из Великих Лук стало призёром всероссийского конкурса «Экспортёр года» 

На форуме «Сделано в России», который в эти дни проходит в Москве, прошло награждение победителей и призёров федерального этапа всероссийского конкурса «Экспортёр года». Среди призёров конкурса – «Великолукский мясокомбинат». Об этом пишет официальный телеграм-канал Псковской области.

Площадка проведения конкурса «Экспортёр года» в Москве. Фото: официальный телеграм-канал Псковской области

В специальной номинации «Лучшая женщина-экспортер» победителями стали шесть предпринимательниц, в их числе – Ольга Кузьмина, гендиректор предприятия «Великолукский мясокомбинат», которая заняла призовое третье место в категории «Крупный бизнес». Компании удалось сохранить экспорт своей продукции, несмотря на все сложности и вызовы, с которыми пришлось столкнуться.

Отметим, всероссийская премия в области международной кооперации и экспорта «Экспортёр года» присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта. Премия учреждена Правительством РФ и входит в перечень мер национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

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