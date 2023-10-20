День информационно-правовой помощи провели псковские юристы в Стругах Красных

20:09, 20 октября 2023, ПАИ

Псковское региональное отделение Ассоциации юристов России открыло серию информационно-правовых дней в рамках проекта «Территория права 2.0», средства на реализацию которого предоставлены Фондом президентских грантов. Первое мероприятие состоялось в Стругах Красных и было посвящено вопросам земельного права. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В качестве эксперта на мероприятии выступила член совета Псковского регионального отделения Ассоциации юристов Лариса Васильева.

Целью мероприятия является разъяснение землевладельцам их прав и возможностей как собственников или пользователей земельных участков, способов избежать ошибок и судебных тяжб, а также как осветить в своих встречах новеллы законодательства, как федерального, так и местного.

В ходе лекции присутствующие на встрече жители района получили ответы на свои вопросы. Так, граждане интересовалась: что делать, если в досудебном порядке не удалось договориться о границах участков; как можно отказаться от участка в добровольном порядке; в каких случаях может быть изъят участок; можно ли предложить муниципалитету купить земельный участок; могут ли наследоваться паи; как определить стоимость пая и другие вопросы.

«Каждый раз, когда мы приезжаем в районы, мы видим, насколько здесь востребована помощь юристов. У людей очень много нерешённых вопросов. Мы со своей стороны готовы помогать не только сегодня, благодаря проектам. Здесь, в Стругах, у граждан есть возможность передать свои вопросы нам, а затем получать ответ, подготовленный профессионалами. Кроме того, мы всегда на связи: проводим консультации по телефону и в онлайн-режиме», – отметила Лариса Васильева.

По окончании лекции юристы провели индивидуальные консультации по жилищно-коммунальным вопросам в рамках образовательного проекта «ЖКХ – право знать!».