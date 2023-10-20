Работу над томом Лексического атласа русских народных говоров продолжили учёные в ПсковГУ

20:45, 20 октября 2023, ПАИ

Псковский государственный университет стал площадкой для проведения очередного Картографического семинара, организованного Институтом лингвистических исследований и Институтом славяноведения РАН в рамках завершающего этапа работы ученых России над третьим томом «Ландшафт» Лексического атласа русских народных говоров. Об этом ПАИ сообщили в ПсковГУ.

Научное мероприятие состоялось сегодня, 20 октября, на базе научно-образовательной лаборатории «Социогуманитарная регионика» ПсковГУ.

Лексический атлас русских народных говоров – это всероссийский диалектологический проект, объединяющий лингвогеографов, лексикологов и историков языка из более чем 40 городов России. Его участниками стали и филологи ПсковГУ: Лариса Костючук, Зинаида Жуковская, Татьяна Пецкая, Наталья Большакова. Возглавляет работу по проекту научный руководитель лаборатории «Социогуманитарная регионика» ПсковГУ, член-корреспондент РАН Сергей Алексеевич Мызников.

«Два тома Лексического атласа русских народных говоров хранятся на кафедре филологии, коммуникаций и РКИ Псковского государственного университета, так как в этом проекте с самого его начала принимали активное участие псковские диалектологи. Традиция не обрывается. В составлении новых карт ЛАРНГ по теме «Ландшафт» участвуют наши коллеги-филологи Лина Воробьева, Зинаида Митченко, Мая Муратова. Работа трудоемкая, кропотливая, требующая хорошей квалификации и очень интересная», – отметила Наталья Большакова.

Добавим, что основатель Лексического атласа русских народных говоров – Игорь Попов. В 1974 году он написал «Проспект Лексического атласа русских народных говоров», в котором изложил концепцию этого лингвогеографического труда. Благодаря развитию лингвистической географии во второй половине ХХ века было составлено описание фонетики, морфологии и синтаксиса русских говоров Европейской части России, и разработка Лексического атласа русских народных говоров стала следующим логическим шагом в развитии русской диалектологии.

В Программу ЛАРНГ входят лексические, лексико-словообразовательные, словообразовательные и семантические вопросы, тематически охватывающие все области крестьянской жизни. Сбор материала активно ведется с начала существования проекта и по сегодняшний день.