Житель Бежаницкого района лишился автомобиля за неоднократную пьяную езду
Прокуратурой Бежаницкого района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя Бежаницкого района, обвиняемого в повторном управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Псковской области.
Злоумышленник обвиняется в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 264.1 УК РФ.
Установлено, что житель Бежаницкого района, будучи подвергнутым уголовному наказанию за вождение в состоянии алкогольного опьянения, в сентябре текущего года вновь управлял автомобилем в нетрезвом виде.
С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде шести месяцев принудительных работ с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на четыре года.
Кроме того, по инициативе прокурора транспортное средство, которым управлял осуждённый, конфисковано.
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