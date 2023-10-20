Житель Бежаницкого района лишился автомобиля за неоднократную пьяную езду

21:04, 20 октября 2023, ПАИ

Прокуратурой Бежаницкого района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя Бежаницкого района, обвиняемого в повторном управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Псковской области.

Злоумышленник обвиняется в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 264.1 УК РФ.

Установлено, что житель Бежаницкого района, будучи подвергнутым уголовному наказанию за вождение в состоянии алкогольного опьянения, в сентябре текущего года вновь управлял автомобилем в нетрезвом виде.

С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде шести месяцев принудительных работ с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на четыре года.

Кроме того, по инициативе прокурора транспортное средство, которым управлял осуждённый, конфисковано.