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Общество

23-летний молодой человек пропал в Невеле

23-летний молодой человек с татуировкой на шее пропал в городе Невеле Псковской области. Об этом сообщается в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

Приметы молодого человека: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, волосы чёрные, глаза тёмно-карие. Был одет в чёрный спортивный костюм Nike, чёрные кроссовки.

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