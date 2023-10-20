23-летний молодой человек пропал в Невеле

21:28, 20 октября 2023, ПАИ

23-летний молодой человек с татуировкой на шее пропал в городе Невеле Псковской области. Об этом сообщается в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

Приметы молодого человека: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, волосы чёрные, глаза тёмно-карие. Был одет в чёрный спортивный костюм Nike, чёрные кроссовки.