На дорогах Псковской области продолжаются работы по восстановлению изношенных слоёв асфальта

21:55, 20 октября 2023, ПАИ

В Псковской области продолжаются дорожные работы, проводимые в рамках адресной программы. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В Великолукском районе ведутся работы по устройству верхнего слоя асфальта на автодороге Мартьяново – Поречье. В нормативное состояние приводится около 6 километров трассы (участок км 8+100 – км 14+000).

В Опочецком районе продолжается ремонт автомобильной дороги Опочка – Лобово – Мякишево на трёх участках протяжённостью около 4,5 километра. На участке км 1+470- км 4+650 ведутся работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

В Плюсском районе в нормативное состояние приводится четыре участка автомобильной дороги Большие Льзи – Которск (км 0+000 – км 0+780, км 1+450-км 1+760, км 2+830-км 3+658, км 5+426-км 5+750). Специалисты офрезеровали изношенное дорожное полотно, выполнили устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия и приступили к устройству верхнего слоя асфальта.