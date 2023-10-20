Проблемы буллинга и методы борьбы с ним обсудили в ПсковГУ
Студенты Псковского государственного университета приняли участие в открытом диалоге, посвящённом буллингу и другим видам деструктивного поведения и методам борьбы с ними. Об этом ПАИ сообщили в ПсковГУ.
Спикером выступила старший преподаватель кафедры психологии и сопровождения развития ребёнка ПсковГУ Татьяна Гучкова.
Участники встречи обсудили, что делать, оказавшись свидетелем буллинга, какими могут быть последствия деструктивного поведения, как можно помочь другому или даже себе.
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