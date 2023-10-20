Проблемы буллинга и методы борьбы с ним обсудили в ПсковГУ

23:07, 20 октября 2023, ПАИ

Студенты Псковского государственного университета приняли участие в открытом диалоге, посвящённом буллингу и другим видам деструктивного поведения и методам борьбы с ними. Об этом ПАИ сообщили в ПсковГУ.

Спикером выступила старший преподаватель кафедры психологии и сопровождения развития ребёнка ПсковГУ Татьяна Гучкова.

Участники встречи обсудили, что делать, оказавшись свидетелем буллинга, какими могут быть последствия деструктивного поведения, как можно помочь другому или даже себе.