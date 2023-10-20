На документальный фильм «Параджанов. Тарковский. Антипенко. Светотени» приглашают псковичей
Псковичей приглашают на кинопросмотр документального фильма «Параджанов. Тарковский. Антипенко. Светотени» режиссёра Андрея Осипова. Мероприятие состоится 21 октября. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
Начало фильма – в 12:00 в актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова.
«Покажем невероятно красивый и очень трогательный в личном отношении документальный фильм из каталога Arctic Open. Поэтическое киноэссе на стихи Арсения Тарковского раскрывает тайну судьбы и творчества трёх выдающихся кинохудожников: Сергея Параджанова, Андрея Тарковского и Александра Антипенко», – пригласили псковичей организаторы.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
20 октября 2023
Спектакль Псковского театра драмы «Лягушки» получил восемь номинаций на премию «Золотая маска»