На документальный фильм «Параджанов. Тарковский. Антипенко. Светотени» приглашают псковичей

23:47, 20 октября 2023, ПАИ

Псковичей приглашают на кинопросмотр документального фильма «Параджанов. Тарковский. Антипенко. Светотени» режиссёра Андрея Осипова. Мероприятие состоится 21 октября. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Начало фильма – в 12:00 в актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова.

«Покажем невероятно красивый и очень трогательный в личном отношении документальный фильм из каталога Arctic Open. Поэтическое киноэссе на стихи Арсения Тарковского раскрывает тайну судьбы и творчества трёх выдающихся кинохудожников: Сергея Параджанова, Андрея Тарковского и Александра Антипенко», – пригласили псковичей организаторы.