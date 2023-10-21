Минэкономразвития призвал россиян воздержаться от поездок на Ближний Восток

09:40, 21 октября 2023, ПАИ

Минэкономразвития рекомендовал российским гражданам воздержаться от туристических поездок в Израиль, Ливан, Иорданию, Палестину на фоне палестино-израильского вооружённого конфликта. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Российских туристов, уже находящихся в указанной зоне, призвали быть осторожными в действиях и перемещениях, следить за официальными сообщениями местных властей и выполнять их указания.

Российским туроператорам, турагентам министерством рекомендовано приостановить продвижение и реализацию турпродуктов, а также отдельных туристских услуг в Израиле, Ливане, Иордании и на палестинских территориях до стабилизации обстановки.

Туроператорам напомнили, что необходимо информировать российских туристов, заключивших и/или планирующих заключить договоры о поездках в указанных направлениях, о текущей ситуации в них, о порядке изменения или расторжения договора в соответствии с российским законодательством.

