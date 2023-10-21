Мошенники вернулись к старому методу обмана людей

10:47, 21 октября 2023, ПАИ

Мошенники вновь пытаются обналичить в кассах магазинов денежные средства, оплатив покупку случайного человека чужой пластиковой картой, рассказала агентству «Прайм» адвокат Елена Кудерко.

Как правило, просьбу «давайте я за вас заплачу, а вы вернёте мне деньги» объясняют тем, что срочно нужны наличные, а банкомата поблизости нет. Для покупателя на кассе факта мошенничества не возникает: его покупка действительно оплачена, а он передал равноценную сумму наличными деньгами.

«В этот момент жертвой мошенников становится собственник той самой пластиковой карты, с которой совершён расчёт», – пояснила юрист.

Бывает, что её просто украли – так преступники спокойно получают наличные без всяких рисков и комиссий. Иногда расчёт производится с карты, о которой её владелец даже и не знает. Этому, по словам юриста, способствуют упрощённые банковские программы выдачи кредитных пластиковых карт на небольшие суммы.

К сожалению, добрый покупатель, чью покупку мошенники оплатили таким образом, узнает об этом позже. Действия с украденной картой фиксируются в отчётности магазина и на видеокамеру. Если вы попали на камеру в качестве плательщика с чужой карты, вам придётся долго объяснять представителям правоохранительных органов, как это произошло. Мошенники об этом знают, поэтому стараются «не светиться» вблизи камер, заключила Кудерко.