СК проверит нападавших на прохожих в Петербурге подростков

11:16, 21 октября 2023, ПАИ

Нескольких подростков из России и ближнего зарубежья, нападавших на прохожих в Санкт-Петербурге, проверит Следственный комитет (СК). Об этом сообщает РИА Новости.

Против молодых хулиганов, которые избивали людей, ломали скамейки, били фонари и снимал это на видео, называя себя «азербайджанской мафией», возбуждено уголовное дело. Участниками банды оказались шестеро человек в возрасте от 14 до 18 лет. «Трое, включая основного фигуранта, – граждане России. Четверо – представители одного из государств ближнего зарубежья», – рассказали пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Первый из задержанных, 18-летний Сеймур Мухтаров, сообщил на допросе, что нигде не учится и работает на складе. Свои действия он объяснил желанием привлечь внимание.