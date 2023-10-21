В России изобрели весы для супермаркетов, распознающие продукты

11:39, 21 октября 2023, ПАИ

Российская компания Mertech изобрела умные весы для использования в супермаркетах, которые могут в течение секунды распознать, что на них лежит, сообщил РИА Новости руководитель отдела разработки и поддержки решений компании Илья Тютюнник.

«Наше решение позволяет очень быстро и точно определить, какой товар находится на платформе для печати этикетки. Скорость распознавания – порядка 200 милисекунд: это позволит уменьшить время задержки клиента возле весов в четыре раза», – поделился он на выставке технологий GITEX в Дубае. Туда компания приехала, чтобы презентовать своё изобретение.

Как сказал Тютюнник, это инновационная разработка для стран Ближнего Востока, так как в этом регионе в супермаркетах эту функцию выполняет человек, дежурящий возле весов. С презетованным изобретением у сотрудника появится возможность заняться другой работой. Более того, решение полностью автономно: нет необходимости подключать его к интернету или серверу для работы.

Mertech – лидер производства торговой и банковской техники в России, работает на отечественном рынке больше 20 лет, оборудованием и софтом компании пользуются более миллиона предприятий торговли и сферы услуг, в том числе все федеральные ретейлеры.