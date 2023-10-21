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Происшествия

Невельские полицейские задержали пьяного водителя-рецидивиста

Невельские полицейские задержали пьяного водителя-рецидивиста. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 16 октября около 23 часов у дома по улице Ленина в городе Невеле полицейские остановили для проверки автомашину «ВАЗ». Выяснилось, что автомобилем управлял 23-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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