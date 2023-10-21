Псковский школьник занял третье место в федеральном конкурсе «Абилимпикс»
Школьник из Пскова Илья Макаров занял третье место на национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями «Абилимпикс-2023» по компетенции «медицинский и социальный уход». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Псковской области.
Конкурсное задание представляло собой клинический сценарий, симуляцию фрагмента реальной ситуации, при выполнении которого оценивались умения участников в соответствии с квалификационными требованиями к компетенции.
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21 октября 2023
Два участника из Псковской области стали призёрами национального чемпионата «Абилимпикс»