Псковский школьник занял третье место в федеральном конкурсе «Абилимпикс»

14:09, 21 октября 2023, ПАИ

Школьник из Пскова Илья Макаров занял третье место на национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями «Абилимпикс-2023» по компетенции «медицинский и социальный уход». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Псковской области.

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Конкурсное задание представляло собой клинический сценарий, симуляцию фрагмента реальной ситуации, при выполнении которого оценивались умения участников в соответствии с квалификационными требованиями к компетенции.