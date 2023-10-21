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Общество

Музей-заповедник «Изборск» приглашает детей и взрослых на «Расписные выходные»

Музей-заповедник «Изборск» приглашает детей и взрослых на акцию «Расписные выходные». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

«Осень бесповоротно вступила в свои права: предлагаем вам создать эксклюзивную цветочную композицию с осенним настроением! Пока взрослые будут создавать осенние натюрморты, дети изготовят яркие книжные закладки», – написали в пресс-службе.

Занятия будут проходить 21 и 22 октября в 13:00 и в 15:00. Чтобы принять участие в мастер-классе, необходимо предварительно записаться, позвонив по телефону 8-921-219-84-70 (с 9:00 до 17:00).

Место проведения – музейная мастерская в доме купца Шведова (ул. Печорская, 32).
 

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