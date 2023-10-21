Профилактический рейд МЧС прошёл в Бежаницком районе
Управление МЧС России по Псковской области совместно с органами внутренних дел Бежаницкого района провели профилактический рейд, направленный на пожарную безопасность в быту. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
В ходе данного мероприятия для наглядности разъясняемой информации населению вручили памятки и листовки.
Дополнительно в ходе профилактических бесед население проинформировали о важности и практической значимости приобретения и установки автономных дымовых пожарных извещателей в своих квартирах для сохранения жизни, здоровья и имущества.
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