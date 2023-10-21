Себежские полицейские разыскали потерявшегося в лесу грибника

17:55, 21 октября 2023, ПАИ

Сотрудники полиции нашли заблудившегося в лесу жителя посёлка Идрица Себежского района, сообщает газета «Призыв».

Известно, что идричанин предпринимал попытки самостоятельно выйти из леса в районе деревни Глухарево для сбора грибов и по прошествии времени понял, что заблудился, после чего он сообщил в полицию.

Для поиска были привлечены личный состав МО МВД России «Себежский», кинолог группы организации службы ЦКС МО МВД России «Опочецкий» со служебной разыскной собакой.

Заблудившийся мужчина во время поисковой операции всё время был на связи по мобильному телефону, который взял с собой в лес, что значительно ускорило установление его местонахождения.

20 октября около 23 часов мужчина благополучно был найден сотрудниками полиции, в медицинской помощи не нуждался.

