Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Себежские полицейские разыскали потерявшегося в лесу грибника

Сотрудники полиции нашли заблудившегося в лесу жителя посёлка Идрица Себежского района, сообщает газета «Призыв».

Известно, что идричанин предпринимал попытки самостоятельно выйти из леса в районе деревни Глухарево для сбора грибов и по прошествии времени понял, что заблудился, после чего он сообщил в полицию.

Для поиска были привлечены личный состав МО МВД России «Себежский», кинолог группы организации службы ЦКС МО МВД России «Опочецкий» со служебной разыскной собакой. 
Заблудившийся мужчина во время поисковой операции всё время был на связи по мобильному телефону, который взял с собой в лес, что значительно ускорило установление его местонахождения. 

20 октября около 23 часов мужчина благополучно был найден сотрудниками полиции, в медицинской помощи не нуждался. 
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 октября 2023

Себежские полицейские разыскали потерявшегося в лесу грибника

21 октября 2023

48-летнего мужчину со шрамом разыскивают в Пскове
20 октября 2023

Мужчина узнал свою собаку на фотографии обнаруженных под Псковом трупов животных
20 октября 2023

К розыску пропавшего псковича подключился отряд «ЛизаАлерт»
20 октября 2023

Пскович пытался под кофтой вынести товар из магазина
20 октября 2023

Госветслужба проведёт экспертизу найденных под Псковом трупов домашних животных
20 октября 2023

Пьяный пскович обокрал магазин, ударив сотрудника по лицу
20 октября 2023

Что известно об обнаружении мёртвых животных в Пскове на данный момент. Главное

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...