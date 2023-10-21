Коворкинг-пространство «Есть ТОЛК» открыли в Гдове

18:16, 21 октября 2023, ПАИ

Новая площадка для встреч и диалога молодёжи «Есть ТОЛК» открылась в Гдове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ТИК Гдовского района.

Новое пространство оборудовали в одном из кабинетов администрации Гдовского района. Помещение отремонтировано и оснащено техникой: ноутбуком, МФУ, телевизором (который можно использовать в качестве экрана для просмотра презентаций, а также видеофайлов).

«Открытие кабинета – это полдела, теперь важно, чтобы о площадке узнало большее количество молодёжи, приглашаем к сотрудничеству и общественные организации, которые также ищут площадку для проведения полезных мероприятий для подрастающего поколения», – отметила руководитель проекта Ксения Волкова.

Сообщается, что коворкинг-пространство торжественно открыли 20 октября. Первым порог помещения переступил кот Фантик, а за ним уже последовали все гости этого события.

Как сообщили в ТИК, площадка создана в ходе совместной работы партнёров – избирательной комиссии Псковской области и администрации Гдовского района, а также личной инициативы председателя МТИК Гдовского района Ксении Волковой. Проект реализуется с помощью «Росмолодёжь. Грантов».

Ремонтные работы были выполнены за счёт средств облизбиркома, а обустроить и обжить эту площадку помогла победа идеи в конкурсе Росмолодёжи. Средства в размере 188 тысяч рублей были потрачены на оборудование кабинета.



