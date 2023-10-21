Два участника из Псковской области стали призёрами национального чемпионата «Абилимпикс»

18:43, 21 октября 2023, ПАИ

Церемония награждения финала национального чемпионата «Абилимпикс» состоялась сегодня, 21 октября, на площадке Выставочного центра «Гостиный двор» в Москве. От сборной команды Псковской области на пьедестал поднялись два участника. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Победители были объявлены по 34 компетенциям, более 100 участников церемонии награждения поднимались на пьедестал почета.

От сборной команды Псковской области призёрами стали два участника. По компетенции «Кирпичная кладка» Антон Паклин занял второе место, получив серебряную медаль.

По компетенции «Медицинский и социальный уход» третье место занял Илья Макаров.