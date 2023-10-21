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Общество

Два участника из Псковской области стали призёрами национального чемпионата «Абилимпикс»

Церемония награждения финала национального чемпионата «Абилимпикс» состоялась сегодня, 21 октября, на площадке Выставочного центра «Гостиный двор» в Москве. От сборной команды Псковской области на пьедестал поднялись два участника. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области. 

Победители были объявлены по 34 компетенциям, более 100 участников церемонии награждения поднимались на пьедестал почета.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

От сборной команды Псковской области призёрами стали два участника. По компетенции «Кирпичная кладка» Антон Паклин занял второе место, получив серебряную медаль. 

По компетенции «Медицинский и социальный уход» третье место занял Илья Макаров.

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