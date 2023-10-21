На «умной» спортплощадке в Острове монтируется система видеонаблюдения и освещения

19:08, 21 октября 2023, ПАИ

Строительство спортивной «умной» площадки в Островском районе продолжается. Подрядчик приступил к укладке искусственного покрытия футбольного поля, волейбольной и баскетбольной площадок на стадионе в Острове. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своём телеграм-канале.

«На сегодняшний день смонтирована трибуна на 100 мест, завершены работы по бетонированию спортивных площадок. Подрядчик приступает к укладке искусственного покрытия футбольного поля, волейбольной и баскетбольной площадок, монтируется система видеонаблюдения и освещения», – говорится в сообщении.

Он также отметил, что в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)»​ в декабре 2022 года правительство Псковской области приобрело и передало Островскому району комплект спортивно-технологического оборудования.

«Умная» площадка включает в себя футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, баскетбольную и волейбольную площадки, трибуну на 100 мест, детский и взрослый воркаут.

Отметим, администрация района разработала проектную документацию и заключила контракт на выполнение строительно-монтажных работ по возведению площадки на существующем городском стадионе.