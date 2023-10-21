На улице Новой в Печорах отремонтировали тротуары

20:16, 21 октября 2023, ПАИ

Работы по обустройству тротуара на улице Новой в Печорах завершены. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

«Плитка и большая ширина тротуара радуют пешеходов. Улица Новая – важная транспортная артерия районного центра. Она соединяет Псковскую и Садовую и является частью маршрута школьников по пути в учебные заведения. И безопасное движение пешеходов необходимо», – говорится в сообщении.

Отметим, что ремонт тротуара на улице Новой проходил в рамках программы благоустройства Печор.