Карантин объявлен в средней школе имени А. С. Пушкина в Пушкинских Горах

20:57, 21 октября 2023, ПАИ

В Пушкинских Горах в средней общеобразовательной школе имени А. С. Пушкина объявили карантин. Об этом сообщается на официальной странице образовательного учреждения.

«В связи с увеличением количества заболевших школьников сезонными ОРВИ и на основании требования Роспотребнадзора школа уходит на карантин с 21 по 27 октября», – отмечается в обращении.

Также в учреждении подчеркнули, что обучение будет организовано в дистанционном формате.