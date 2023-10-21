Карантин объявлен в средней школе имени А. С. Пушкина в Пушкинских Горах
В Пушкинских Горах в средней общеобразовательной школе имени А. С. Пушкина объявили карантин. Об этом сообщается на официальной странице образовательного учреждения.
«В связи с увеличением количества заболевших школьников сезонными ОРВИ и на основании требования Роспотребнадзора школа уходит на карантин с 21 по 27 октября», – отмечается в обращении.
Также в учреждении подчеркнули, что обучение будет организовано в дистанционном формате.
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