В Невеле велосипедист госпитализирован в медучреждение после ДТП
Сегодня, 21 октября, в Невеле столкнулись автомобиль Ford и велосипедист. ДТП произошло на улице Энгельса у дома № 12. Об этом пишет телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
В результате ДТП пострадал велосипедист. Он госпитализирован в медучреждение.
По предварительным данным, велосипедист находился в состоянии алкогольного опьянения.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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