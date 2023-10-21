В Невеле велосипедист госпитализирован в медучреждение после ДТП

21:43, 21 октября 2023, ПАИ

Сегодня, 21 октября, в Невеле столкнулись автомобиль Ford и велосипедист. ДТП произошло на улице Энгельса у дома № 12. Об этом пишет телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

В результате ДТП пострадал велосипедист. Он госпитализирован в медучреждение.

По предварительным данным, велосипедист находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.