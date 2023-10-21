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Общество

В котельной № 5 в Великих Луках произошла авария

В котельной № 5 в Великих Луках произошла аварийная ситуация. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации. 

«В данный момент работает аварийная бригада. В ближайшее время работы завершат», – отметили в администрации Великих Лук.

Причиной аварии называют утечку. 

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