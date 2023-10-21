Реставрация продолжается в тоннеле под башней Нижних решёток в Печорах
Продолжаются реставрационные работы в историческом тоннеле под объектом культурного наследия федерального значения «Башня Нижних решёток» на территории Псково-Печерского монастыря в Печорах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
Сообщается, что на данный момент здесь осуществляется устройство и прокачка скважин для инъекций по проекту реставрации.
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