Реставрация продолжается в тоннеле под башней Нижних решёток в Печорах

22:29, 21 октября 2023, ПАИ

Продолжаются реставрационные работы в историческом тоннеле под объектом культурного наследия федерального значения «Башня Нижних решёток» на территории Псково-Печерского монастыря в Печорах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Сообщается, что на данный момент здесь осуществляется устройство и прокачка скважин для инъекций по проекту реставрации.