В Великих Луках пройдёт областной юнармейский бал

23:24, 21 октября 2023, ПАИ

В Великих Луках готовятся к юнармейскому балу. В этом году он пройдёт в третий раз и будет носить статус областного мероприятия. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».

В рамках подготовки к балу школьники, помимо танцевальных движений, изучают культуру России. Всего же в программе юнармейского бала 12 танцев. Бессменным руководителем хореографического направления и всей танцевальной подготовки является Эльвира Усейкина, хореограф Великолукского дома культуры железнодорожников. Репетиции проходят на базе управления образования города Великие Луки.

Каждую субботу по несколько часов 35 пар готовятся к балу. Не все участники фактически являются юнармейцами, таких около 20 пар, но остальные ребята также готовы присоединиться к этому движению. В рамках подготовки к балу пройдёт торжественная церемония вступления в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Сам бал состоится 7 декабря в Великолукском драматическом театре.