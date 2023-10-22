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Общество

Яков Дровопилец наступил по народному календарю

22 октября отмечается память Иакова Алфеева – одного из двенадцати апостолов, брата апостола Матфея, сообщает calend.ru.

Согласно житию, перед тем как стать учеником Христа, Иаков был мытарем. После он проповедовал в Иудее и Эдессе. Сведений о жизни и деятельности этого святого осталось очень мало, в источниках часто возникает путаница: упоминаются разные Иаковы, в том числе апостол Иаков Заведеев и апостол от семидесяти Иаков, «брат Господень».

В деревнях в это время начинали заготавливать дрова на зиму. Считалось, что осеннее полено горит лучше всего, поскольку из него уже вышли все соки.

Часто на Якова выпадал мелкий град. «Яков придёт, крупицу пришлёт», – говорили люди.

Крупу в этот день подавали на стол: крестьяне начинали обдирать просо, овёс, ячмень, молоть пшеницу. Женщины готовили кашу с маслом или салом, пекли пироги с кашей и угощали ими родных и соседей.

На Якова было принято закрывать грибной сезон, в лесу оставались последние осенние сыроежки. Их либо солили, либо тушили и подавали с картошкой.

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