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Происшествия

ВАЗ протаранил мачту освещения на кольце на улице Инженерной в Пскове

ВАЗ-2110 протаранил мачту освещения на кольце на улице Инженерной в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Водителю машины медики оказали помощь на месте. Он от госпитализации отказался.

По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работали бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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