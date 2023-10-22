ВАЗ протаранил мачту освещения на кольце на улице Инженерной в Пскове
ВАЗ-2110 протаранил мачту освещения на кольце на улице Инженерной в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
Водителю машины медики оказали помощь на месте. Он от госпитализации отказался.
По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
На месте работали бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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