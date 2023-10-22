ВАЗ протаранил мачту освещения на кольце на улице Инженерной в Пскове

09:33, 22 октября 2023, ПАИ

ВАЗ-2110 протаранил мачту освещения на кольце на улице Инженерной в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Водителю машины медики оказали помощь на месте. Он от госпитализации отказался.

По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работали бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.